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教育
2023年10月24日星期二
星笈中文 第107期
樹仁今年內地生飈5倍 佔近18% 冀兩年後盡用20%限額
話你知：3私大今年內地生寬上限
中大研標靶治療 肺癌患者可延壽逾倍
浸大基金14年籌50億 續拓中醫等
蔡若蓮：特殊校參與殘運拓視野
閱讀篇章：木部十二劃
〈木部十二劃〉——陳大為
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
題目：我是一套校服，今日要和主人分別，回想以往我倆一起生活，別有一番感受
閱讀篇章：實戰篇
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【明報專訊】（1）根據第二段，為什麼作者兒時最討厭寫「樹」這個字？（2分）
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