教大辦高中生AI班 4日速成 另辦課程家長教師可報讀

教師課程 結合基本概念教學應用

高中生可報讀的3個短期課程，分別在明年5月、6月及7月開課，每個課程設課堂及自主學習時段。當中中六生可報讀的課程分精簡及完整兩種，分別4堂及9堂。目標是中小學教師、中小企行政人員，涉教學及行政的兩個課程將分別於明年1月及4月開課，課時10星期，參加者須於周六到教大校園上全日課堂，其中4周屬自主學習，毋須到校。學員在掌握基本概念及原理後須擬定一份項目工作計劃，在日常教學及工作層面應用AI生成工具。

課程免費 高中生外須繳按金

所有課程免費但須繳交6000元按金，完成課程後發還，高中生則毋須繳交按金。

教大2020年起獲李嘉誠支持推動AI普及認知教育，至今共獲捐款逾1000萬元。教大今年8月成立人工智能及數碼能力教育中心，中心總監江紹祥表示，AI生成工具不但能提升教學效能，亦可縮窄不同學習者的學習差異，促進個別化學習，認為教師、家長及學生應善用AI處理教學議題，培訓獨立思考。