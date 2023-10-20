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教育
2023年10月20日星期五
語文同樂 第664期
教大辦高中生AI班 4日速成 另辦課程家長教師可報讀
理大簽協議 武漢建創科研究院 市委書記盼吸資源聚人才
平機會青年大使計劃 增反性騷擾工作坊
科大開發顯微鏡平台 揭骨骼肌再生助研標靶治療
生活關鍵詞：顏色
生活關鍵詞：有色諸事
寫作立意庫：寫下心中那片月光
有價講：跟孔子學習待人——己所不欲，勿施於人
文化迷因：還是要吃三餸飯
潮看文史：夜（je6）
時事中文：「金嗓子」周璇
考考你答案
奇趣中華：茶與禮儀
語文小錦囊：中西茶之道
大笑堂：見周公
生活關鍵詞：顏色
【明報專訊】當你上美術課，在調色盤上擠出顏料時，
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教大辦高中生AI班 4日速成 另辦課程家長教師可報讀
理大簽協議 武漢建創科研究院 市委書記盼吸資源聚人才
平機會青年大使計劃 增反性騷擾工作坊
科大開發顯微鏡平台 揭骨骼肌再生助研標靶治療
生活關鍵詞：顏色
生活關鍵詞：有色諸事
寫作立意庫：寫下心中那片月光
有價講：跟孔子學習待人——己所不欲，勿施於人
文化迷因：還是要吃三餸飯
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