議員關注特殊校老師流失 蔡若蓮：適時檢視教師文憑學額

拒讓自資校開課程 憂礙質素

民建聯議員郭玲麗昨稱，特殊學校近年出現教師流失，現時師資培訓不足以應付業界需求，關注教育局會否增加相關學額，或讓自資院校開辦特殊教育課程。蔡若蓮回應說，一直有留意特殊教育教師的離職情况，特殊教育師訓名額由教資會每3年因應實際教師供應及需求規劃，當局會適時檢視，但認為現時不適宜讓自資院校開辦相關課程，因或會影響供求平衡及整體教師培訓質素。

教育局由2007/08學年起，為在職教師提供基礎、高級及專題課程的「三層課程」培訓，以協助教師掌握照顧有SEN學生的專業能力，蔡若蓮說，於2017/18至2021/22學年分別有4314、1405、2135名教師分別完成基礎、高級及專題課程，而每年完成三層課程的教師人數，由2017/18學年的1485增至2021/22學年的3331，增幅超過1倍。她稱預計參加「三層課程」的教師人數會持續上升，局方會增加培訓名額。