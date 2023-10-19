港深中大再合辦跨科課程 航天科學地球信息雙主修 穿梭兩地各佔4學期

學額各半 暑假須考察灣區亞洲

新課程在香港及深圳各設約20至25個學額，由兩地分別收生，學生入學後須穿梭兩地上課，修讀時間各佔4個學期，首兩年的暑假亦須到大灣區及亞洲實地考察。潘偉賢表示，深圳課程同受中大教務委員會監管，所有學分與成績均會「互認」，又指正研究部分學科由兩地教師共同授課，「例如涉及內地、香港數據，可否由兩地教師一同帶領學生，研究如何在不同地方應用等」。

至於第二主修安排則稍有不同，當中港校學生將以航天科學與地球信息學作為第一主修，讀畢一年後再從港深兩校提供的9個指定課程中揀選第二主修；深校學生則以原本報讀的課程作為第一主修，航天科學與地球信息學為第二主修，換言之入學後不會再選科。

港中大：有能力推更多合辦課程

中大於今年9月已推出首個港深合辦的「跨學科數據分析及X雙主修課程」，潘偉賢形容課程備受各界歡迎，招收的學生較原定多。她透露，中大正構思更多合辦課程，所涉獵範疇「想先賣個關子」，惟現今不少問題均有賴跨學科知識解決，構思方向「基本上以跨學科為主」。

此外，消息指8間資助大學取錄非本地生的「20%限額」將放寬至40%。潘偉賢歡迎擴大限額，稱中大完全有能力招收更多非本地生，將校園環境變得多元，「當然也要照顧本地學生利益」。

中大入學及學生資助處長王家徹表示，非本地生的學額將與本地生獨立計算，放寬限額後不會因而減少本地學額，而是「收多了非本地生」，反而能讓本地生在校園內便能認識不同文化，有利他們發展。他又稱，中大「擇優而錄」的招生策略不會改變，將繼續取錄能力高的學生。