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教育
2023年10月19日星期四
常識天下 第292期
港深中大再合辦跨科課程 航天科學地球信息雙主修 穿梭兩地各佔4學期
內地背景生任科大學生校董 允增學生灣區交流
教局新指引：壞旗桿列緊急修葺
議員關注特殊校老師流失 蔡若蓮：適時檢視教師文憑學額
時事懶人包：開心指數6年新低
中外人物：日本首相岸田文雄
大開眼界：國家金融監督管理總局
活動巡禮：學生參與小王子劇場 學習正向價值觀
EMO收件匣：網絡公審
衛生快訊：飲食不均衡
衛生快訊：參考答案
放眼經濟：零工經濟
世界之趣：百年紅色電話亭
世界之趣：紅色電話亭非古董
新聞有常識：梵高博物館見比卡超
奇妙大自然：寄居他鄉的瀕危動物——小葵花鳳頭鸚鵡
新聞有常識：梵高博物館見比卡超
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【明報專訊】全球各地的美術館、博物館展出著名藝術家的展品。梵高博物館最近展出的作品，並非出自梵高之手，為什麼呢？
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