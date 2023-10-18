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教育
2023年10月18日星期三
語文同樂 第663期
適齡幼園生料3年跌1/3 至2026谷底少14100人 2027回升9%
《幼園概覽》述特色活動 有每日升旗有讀中國經典
理大收生332A33 其餘選修不加分
大人ing：鬧交好兄弟
大人ing：夾BAND夾人 不失言不失人 PANDORA
詞中物：堆疊的地獄——讀陳李才〈棲居的邊界〉
視聽之娛：家家有首難奏的曲——《4拍4家族》
粵學粵趣：㷫烚烚
文字發酵：成語算式
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Geothermal Energy
Talk of the town：geothermal energy in our daily lives
Answers：Talk of the town
Comic：Electric vehicles
Game
Answers：Game
文字發酵：成語算式
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【明報專訊】黑板上寫滿不完整的算式，試在空格填上正確的中國數字，使算式成立。（圖）
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適齡幼園生料3年跌1/3 至2026谷底少14100人 2027回升9%
《幼園概覽》述特色活動 有每日升旗有讀中國經典
理大收生332A33 其餘選修不加分
大人ing：鬧交好兄弟
大人ing：夾BAND夾人 不失言不失人 PANDORA
詞中物：堆疊的地獄——讀陳李才〈棲居的邊界〉
視聽之娛：家家有首難奏的曲——《4拍4家族》
粵學粵趣：㷫烚烚
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文字發酵：參考答案
Talk of the town：Geothermal Energy
Talk of the town：geothermal energy in our daily lives
Answers：Talk of the town
Comic：Electric vehicles
Game
Answers：Game
適齡幼園生料3年跌1/3 至2026谷底少14100人 2027回升9%
《幼園概覽》述特色活動 有每日升旗有讀中國經典
理大收生332A33 其餘選修不加分
大人ing：鬧交好兄弟
大人ing：夾BAND夾人 不失言不失人 PANDORA
詞中物：堆疊的地獄——讀陳李才〈棲居的邊界〉
視聽之娛：家家有首難奏的曲——《4拍4家族》
粵學粵趣：㷫烚烚
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Geothermal Energy
Talk of the town：geothermal energy in our daily lives
Answers：Talk of the town
Comic：Electric vehicles
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