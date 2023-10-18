理大收生332A33 其餘選修不加分

仍鼓勵選修更多科 免入學後惡補基礎

黃國賢表示，愈來愈多學系要求學生掌握不同領域的基礎知識，認為大學改變入學計分方式，或能鼓勵學生修讀更多科目，「總的來說對考生是好事」，但需所有大學同步推行才有用。他以生物醫學工程學系為例，學生需具備生物、物理、化學等基礎知識，倘新生在中學時只選修其中兩科，需於入讀大學一年內掌握相關知識「其實好辛苦」。

現時中學生只選修兩科或中途退修第三科的情况普遍。黃國賢稱，中學常鼓勵學生勿分散心力，只專注兩個選修科，導致學生知識層面不夠闊，「微積分什麼都不認識，（大學）又要重新教起」。

開食品科技課程 37學額

此外，理大將於2024/25學年開辦食品科技與食物安全（榮譽）理學士組合課程，提供37個學額，畢業生可擔任食品研發者和食品安全主任等。「理大資訊日」將於周六（21日）舉行，學生或有意進修者可到校了解本科及修課式研究生課程資訊。