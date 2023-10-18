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教育

適齡幼園生料3年跌1/3 至2026谷底少14100人 2027回升9%

【明報專訊】教育局供家長選校參考的《幼稚園概覽》昨日出版，臚列全港約1010間幼稚園去年9月的學生人數，顯示多區收生呈跌勢。本報按4個學童人口跌幅較大區域，統計共180間幼稚園學生人數，當中南區和黃大仙區分別有79%和69%幼稚園收生下跌。教育局預料未來3年適齡讀幼稚園人口持續下跌，由今年44,000人跌至2026年「谷底」的29,900人，減少14,100人，跌幅32%。

教局倡遷校整合屬校

教育局重申，幼稚園學生人數每年都受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇；隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整。局方鼓勵在人口老化地區的幼稚園搬遷，營辦多間幼稚園的辦學團體考慮整合屬校。

教育局參考政府統計處今年8月發表的人口推算，預計本港3歲適齡讀幼稚園幼兒班（K1）學生人數未來3年下跌，料2027年將回升至32,600人，按年升幅約9%。

79%南區幼園收生減

本報按《幼稚園概覽》，比較4區共180間幼稚園去年K2（低班）和K1學生人數，發現南區有79%幼稚園K1收生較K2少，黃大仙69%幼稚園收生減少，觀塘有65%幼稚園呈跌勢，東區54%幼稚園錄跌幅。

九龍塘名校「根德園幼稚園」因年輕家庭「移民成風」、學生大減等因素，上月宣布逐步停辦。翻查教育局資料，上學年24間幼稚園停辦，另有8間新註冊。

業界稱出現惡性競爭

幼稚園校長關淑玲說，2019年社會事件、新冠疫情、出生率低、移民潮等連串因素正影響業界，多區屬「重災區」，均面對收生下跌，建議政府以學生人口減少為契機，維持教師人手，有助更仔細照顧學生和提升教學質素，並盼及早識別具特殊教育需要（SEN）學生和支援非華語生。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲稱，老牌幼稚園停辦意味學界對前景不樂觀，預計今學年停辦的幼稚園數目或超越上學年，形容「池塘裏沒有魚」。她說留意到業界出現惡性競爭，有幼稚園以「不正確手法」搶走同區其他幼稚園的學生，區內學校關係亦變差，建議業界此時仍要堅持「辦好課程」。

相關字詞﹕學生人口下跌 幼稚園

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