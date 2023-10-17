實用寫作：自薦信：認清目標 配對履歷

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教育
2023年10月17日星期二
星笈中文 第106期
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【明報專訊】要成功自薦參與計劃，必須認清計劃目標，找出個人履歷中與計劃相關的經歷，輔以學習、活動、比賽或獲獎的經驗所得，具體說明為何你是合適人選。「推銷」有法，成功在望。
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