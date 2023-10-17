明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

DSE歷史卷改分數分佈 考評局：非明年實施

【明報專訊】網上有指上周六（14日）DSE歷史科簡報會中，考評局評核發展部經理陸芝蘭宣布，該科試題的分數分佈將有變，有與會教師稱局方一度要求最快明年起實施，批評局方操之過急，考生難以適應。考評局回覆，會上盼諮詢教師意見，由於不少教師表示疑慮，所以不會於2024年DSE實施；又稱留意到部分關於簡報會的意見涉粗言穢語、以侮辱女性的字眼辱罵局方職員，深表遺憾並予以強烈譴責。

簡報會諮詢教師 考評局斥有人粗言辱罵

考評局昨回覆，上周六（14日）舉行DSE歷史科簡報會，向該科教師介紹2023年評核要求與考生表現，考評局評核發展經理在會上曾表示，根據每年DSE後的學校問卷調查蒐集所得的意見，該科考慮調整兩份考卷試題內各分題的分數分佈（每題的總分不變），故在會上諮詢教師意見；由於不少教師表示疑慮，故有關建議不會於2024年文憑試實施，局方會再進一步聽取學界意見。

考評局前評核發展部經理楊穎宇上周六在社交平台表示，有出席考評局DSE歷史科簡報會的教師告知，陸芝蘭在會上宣布，將卷一歷史資料題每題由3分、4分和8分的部分組成，改成3分、5分和7分；卷二論述題由每題25分，分拆為兩條分別是10分和15分的題目。

楊穎宇引述教師指陸芝蘭回應質詢遊花園

該名教師指下屆DSE的學生操練原有分數分佈的試卷逾兩年，憂慮突然轉變令師生無從適應，不滿陸芝蘭回應教師當場質詢時「不停遊花園」，席間有教師在會上不斷起哄，終使陸「慌忙推翻」，文末以粗言穢語批評她。

考評局回覆亦提到，一直十分重視並聆聽業界的意見，但留意到有社交媒體帳戶刊出聲稱歷史科教師就DSE歷史科教師簡報會的內容及意見，部分意見涉粗言穢語，並以侮辱女性的字眼辱罵局方職員，考評局對此深表遺憾並予以強烈譴責，亦會研究是否採取適當跟進行動。

考評局重申，DSE各科按《評核大綱》設題，說明考核模式及佔全科的分數比例；惟《評核大綱》並沒訂明各條題目的分數分佈，審題委員會每年可按評核及擬題需要，調整題目的分數分佈，有關做法亦見於其他DSE科目。

2023年歷史科DSE共有4350名考生，包括4060名日校考生應考，佔全部日校考生近一成。

相關字詞﹕歷史科 文憑試

上 / 下一篇新聞