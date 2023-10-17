DSE歷史卷改分數分佈 考評局：非明年實施

簡報會諮詢教師 考評局斥有人粗言辱罵

考評局昨回覆，上周六（14日）舉行DSE歷史科簡報會，向該科教師介紹2023年評核要求與考生表現，考評局評核發展經理在會上曾表示，根據每年DSE後的學校問卷調查蒐集所得的意見，該科考慮調整兩份考卷試題內各分題的分數分佈（每題的總分不變），故在會上諮詢教師意見；由於不少教師表示疑慮，故有關建議不會於2024年文憑試實施，局方會再進一步聽取學界意見。

考評局前評核發展部經理楊穎宇上周六在社交平台表示，有出席考評局DSE歷史科簡報會的教師告知，陸芝蘭在會上宣布，將卷一歷史資料題每題由3分、4分和8分的部分組成，改成3分、5分和7分；卷二論述題由每題25分，分拆為兩條分別是10分和15分的題目。

楊穎宇引述教師指陸芝蘭回應質詢遊花園

該名教師指下屆DSE的學生操練原有分數分佈的試卷逾兩年，憂慮突然轉變令師生無從適應，不滿陸芝蘭回應教師當場質詢時「不停遊花園」，席間有教師在會上不斷起哄，終使陸「慌忙推翻」，文末以粗言穢語批評她。

考評局回覆亦提到，一直十分重視並聆聽業界的意見，但留意到有社交媒體帳戶刊出聲稱歷史科教師就DSE歷史科教師簡報會的內容及意見，部分意見涉粗言穢語，並以侮辱女性的字眼辱罵局方職員，考評局對此深表遺憾並予以強烈譴責，亦會研究是否採取適當跟進行動。

考評局重申，DSE各科按《評核大綱》設題，說明考核模式及佔全科的分數比例；惟《評核大綱》並沒訂明各條題目的分數分佈，審題委員會每年可按評核及擬題需要，調整題目的分數分佈，有關做法亦見於其他DSE科目。

2023年歷史科DSE共有4350名考生，包括4060名日校考生應考，佔全部日校考生近一成。