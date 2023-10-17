校友開fb打氣群組 玫瑰崗籲學生勿參加

facebook群組「We are Rosarians（我們是玫瑰崗人）」於上周二（10日）創立，鼓勵師生、校友等上傳與玫瑰崗中學的珍貴回憶，至昨晚已有約1500人加入群組。不少校友均在群組內張貼校內生活照、畢業合照等，亦有人分享在學經歷。

校方指擅用學校名義發起活動

不過，玫瑰崗中學昨日發表聲明，稱相關群組的言論、立場及行為均與校方無關並對涉事群組在未經允許下，擅用學校名義傳遞資訊及發起活動，引起學生、家長以至相關持份者的憂慮及疑惑而深感遺憾。聲明指，該群組呼籲學生發布照片及影片以示支持學校的行為「可能不妥（may be inappropriate）」，強烈建議學生切勿響應。

曾經於WhatsApp頻道呼籲校友響應facebook群組的「玫瑰崗中學關注組」澄清群組非由他們創立。成員Eric表示，學校、師生、校友等不同持份者，均各自以自身方式為學校爭取繼續辦學，形容校友間突然流傳涉事群組，看到群組裏滿載舊生影片、回憶，才決定轉發予大家響應。他稱，關注組10餘名成員連日來輪流回校探訪，認為校長及師生正承受很大壓力，再次促教育局提供新校舍，不願學校停辦。

此外，玫瑰崗中學上周三（11日）於YouTube頻道發放短片，題為「請讓我們相信希望—致特首李家超先生的信」，惟至上周六（14日）下架，歷時僅4天。該片長逾3分鐘，有學生代表宣讀稱，懇切要求政府及教育局向他們提供新校舍，眾學生亦於片尾齊聲高呼「Please help us」。

李家超指停辦學校「不是教育局意願」

李家超昨表示，辦學團體出於自身意願決定停辦學校，「不是教育局的意願」，而原校舍亦位處辦團私人土地，非政府用地。他稱，已指示教育局「要好好處理」，保障學生學習機會、敦促辦團與家長及學生保持溝通及商討、平穩進行任何方案，以及全力協助欲尋求學位的學生。