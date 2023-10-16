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教育
2023年10月16日星期一
智學公民 第068期
倘涉學生情緒問題 教局可介入學校投訴
教局列調查報告樣本 教師私人社交平台「不當言辭」作例
「狗教授」訪城大 吸逾百學生互動
助防治中風抗衰老 港大4研究獲科研獎
公民點對點：港設中醫藥專員 為業界發展把脈開方
公民點對點：香港中醫藥發展
圖表開箱：少數民族
快問快答：可持續發展
識讀媒體：小紅書
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：KOL唔易做
趣學STEAM：靠趣味吸睛
新聞解碼：恐龍也拍賣
偵探M.A.D.：不願參與群體活動
快問快答：可持續發展
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【明報專訊】香港2023年9月先迎來超強颱風「蘇拉」襲港，再遇上「500年一遇」的大暴雨。近年極端天氣頻繁，環保團體提倡我們應實踐可持續發展生活模式，緩減氣候變化。你知道什麼是可持續發展嗎？
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倘涉學生情緒問題 教局可介入學校投訴
教局列調查報告樣本 教師私人社交平台「不當言辭」作例
「狗教授」訪城大 吸逾百學生互動
助防治中風抗衰老 港大4研究獲科研獎
公民點對點：港設中醫藥專員 為業界發展把脈開方
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