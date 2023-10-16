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教育

倘涉學生情緒問題 教局可介入學校投訴

【明報專訊】教育局本月初更新《學校處理投訴指引》，列明投訴事件若致學生出現「嚴重情緒問題、心理創傷或自殺傾向等」，局方可直接介入調查。有校長表示，當投訴涉及學生情緒問題，家長或與學校爭持不下，相信教育局以第三方介入能協助解決問題，但期望局方可就嚴重情緒問題給予清晰定義或提供例子，讓學界參考。另有校長稱，教育局本來就會協助學校處理投訴，認為今次改動影響不大。

由教育局編製的《學校處理投訴指引》，闡述學校處理投訴的原則、政策，以及應採之程序，供公營學校參考並按照實况，建立或改善現有的校本處理投訴機制及程序。教育局事隔5年更新指引，新增「經醫生／專業人員判斷涉事學生受事件影響而導致嚴重情緒問題／心理創傷／自殺傾向等，教育局可以直接介入調查」。

倡存相關紀錄 有校長稱本已會

指引另亦新增建議，學校應在接獲正式投訴後即時採取措施，保存所有與投訴個案相關紀錄，包括文本檔案、影像或聲音紀錄等以作佐證；又提醒學校蒐集、處理個人資料須遵從《個人資料（私隱）條例》。

直接資助計劃學校議會主席陳狄安表示，過往極大多數投訴均交回學校按校本機制處理，「始終都是學校才最熟悉學生家長及校內運作」，但若投訴涉學生情緒，家長與學校看法或有很大差異，「若教育局能有第三方說法或決定，某程度上幫到學校也說不定」。同時陳狄安指，指引未清晰列明何謂「嚴重情緒問題」，盼局方能給予更多例子供學界參考。

學界籲定義「嚴重情緒問題」

陳狄安又稱，學界要處理的投訴五花百門，大至學校行政，小至分班、選科、課外活動安排也有，若投訴正式立案，學校必會保存相關紀錄，「但是否長時間保存，就一定不是」。他期望教育局提供更清晰指引，「是否學生轉校、退學、畢業就可以銷毁」，讓學校更易跟隨。

津貼小學議會署理主席蘇炳輝稱，經歷新冠疫情、社會環境改變，學生的情緒波動變大，特別是學生仍在適應停課到復課的轉變，倘學生出現情緒問題、心理創傷便需更慎重處理，認為改由教育局直接介入相關投訴亦「合情合理」。不過他稱，學校接獲投訴後有時亦會聯絡或諮詢教育局職員，認為今次更新並不涉及大改動，「只是改善了一些細節，運作上基本一致」。

蘇炳輝又指學校毋須主動申報接獲投訴，惟「好多時都要跟手尾」，當投訴人不滿意調查結果並上訴至教育局，局方便會向學校查詢，故學校本來就會保存與投訴相關的紀錄。

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