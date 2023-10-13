理大校友製流動乾廁助行動不便者 擬年底推

【明報專訊】兩間由理工大學校友創辦的初創企業，先後研發出智能防感染流動乾廁及智能電動輪椅，在研發樂齡科技產品上取得突破。當中，流動乾廁可供行動不便或身患傳染病而須隔離的病人如廁，節省護理員清潔便廁椅和處理排泄物的工作量；智能電動輪椅則能在毋須他人的協助下，上落樓梯及跨越港鐵月台空隙。兩款樂齡產品均擬於今年底推出市場。
該款智能防感染流動乾廁名為「allcareAI™」，外形與輪椅相近，可隨時移至牀邊供行動不便人士自行使用。乾廁的廁板與便盆之間沒有縫隙，並被特製膠袋包裹着，如廁後的排泄物將掉落至膠袋，防止滲漏。使用者其後可經非接觸式感應器，操控乾廁將膠袋自動封口並掉進下方的暫存格密封，以及自動更換新的膠袋備用。當暫存格空間不足或膠袋即將耗盡時，系統會向護理員發出更換提示。
護理員清潔時間可減七成
產品由初創企業百隆人工智能有限公司研發，創辦人、理大校友胡百非表示，產品已於多間院舍試用，有效節省護理員清潔便廁椅和處理排泄物所需時間平均達74%。他又稱企業已獲醫管局納入供應商名單，相關產品有望用於公營醫療機構。
智能電動輪椅可樓梯沙灘「行走」
另一款名為「TENK」的智能電動輪椅，由初創企業途齡科技有限公司研發，創辦人徐華峰亦是理大校友。
該款輪椅能夠在樓梯、草地或沙灘上行走，並裝有攝像鏡頭、超聲波及紅外線傳感器，可實時偵測和分析四周障礙物。而當系統檢測到使用者發生緊急狀况時，會立即向照顧者及醫療機構發出警報以尋求協助。