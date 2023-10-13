支持科大建醫學院否 蔡若蓮：可3年期規劃提案

稱政府鼓勵因應本港國家發展開發課程

蔡若蓮昨被問有指科大計劃於首階段即2至3年後招收醫學院學生，局方是否支持計劃、認為是否有助提升香港的醫學地位及改善本地醫療，她回應說，科大提出籌辦醫學院，當然涉及醫衛局轄下的醫療專業人力供求的規劃，教資會亦有3年期的規劃；大學可在3年期規劃內提出建議方案，政府會因應相關數據和教資會考慮有關建議，再作決定。根據教資會資料，8間資助大學現時正值2022年至2025年的3年期，下個3年期是2025年至2028年。

蔡若蓮又稱，政府一直鼓勵院校因應本港發展需要，配合國家「十四五」規劃下「八大中心」發展，以開發課程，回應時代和社會需要。

據了解，科大向校董會匯報發展醫學院時，表明定位有別於主力培訓醫生的兩大醫學院，科大冀聚焦醫療科技，培訓醫生並非主軸，計劃仍處起步階段。

「新科研樓2」將動工 料2026年完工

另外，科大擬建「新科研樓2」，用作合成生物學領域的研究和發展活動，今年5月曾交文件到立法會，當時工程估計費用8.351億元。科大校園發展處周三（11日）向師生發電郵，宣布「新科研樓2」工程即將動工，預計2026年底前完工。校方亦介紹大樓位處清水灣校園的南部，設計圖顯示大樓有天橋連接李兆基商學大樓。

翻查立法會文件，科大稱「新科研樓2」有8層，提供6060平方米淨作業樓面面積，建成後會提供實驗室、研究設施、辦公室、儲存室等輔助空間。校方又稱，為配合國家「十四五」規劃中倡議香港成為國際創新科技中心，校方正致力落實發展校園南部，以增加空間和先進設備，供進行策略性跨學科範疇的尖端研究的長遠策略。