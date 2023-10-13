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教育
2023年10月13日星期五
中華小學堂 第006期
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奇趣中華：入屋叫人——老竇、犬子皆大人物
語文小錦囊：稱呼太見外？
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奇趣中華：入屋叫人——老竇、犬子皆大人物
【明報專訊】與人見面打招呼、握手問好是基本禮儀，俗話「入屋叫人，入廟拜神」，我們遇着不同人，各有稱謂及態度，其中「入屋叫人」是傳統有禮的表現。你又知道關於稱謂的有趣典故嗎？
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