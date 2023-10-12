你是誰：全壘打王 大谷翔平

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教育
2023年10月12日星期四
常識天下 第291期
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【明報專訊】2023年世界棒球經典賽決賽中，日本隊作客美國，打出兩支全壘打，隊長大谷翔平再於第九局投球三振，擊敗上屆冠軍美國。大谷翔平亦大熱當選賽事最有價值球員（MVP），如願達成高中時定下的目標。
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