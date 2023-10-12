DSE英口試研網上考 何時實施未定 教師憂難聽清發音

考局：參與研究師生反應正面

本報向考評局查詢最快哪屆推行網上英文科口試，獲回覆稱暫未有實施此安排的時間表，將繼續諮詢不同持份者，確保改動不影響DSE質素與公平；如有進一步發展，將適時公布。

考評局又稱，DSE英文科口試在疫下未能舉行，學校與學生在疫下亦熟習透過網上做小組討論等教學活動。局方2021年起做可行研究，包括以網上考核形式進行英文科說話考試，並邀請學校參與，其評核要求與目前英文科說話考試相同；研究結果顯示「網上考核形式大致可行，參與研究的師生亦反應正面」，惟局方未回答多少人參與研究。

教師：提學生聲線嘴形稍誇張

DSE英文科口試佔全科10%。中學資深英文科教師孫老師表示，疫下於網上英文口試時，發現不少學生發言聲線太細，較難聽清學生英文發音準確度，亦有個別學生受網速影響，擔心在網上考DSE英文科口試影響成績。她又說，一旦落實安排，會參考疫情時訓練模式，例如提醒學生聲線及嘴形要「誇張少少及放大」，料屆時考生和評卷員亦要在多方面配合新安排。

考評局前評核發展部經理楊穎宇日前在社交網站，引述出席考評局DSE英文科試後簡布會的教師稱，局方擬將DSE英文科口試轉為網上，他質疑措施旨在便利內地港人子弟學校DSE考生；本報向考評局查詢是否有此用意，局方未正面回覆。考評局去年6月發通告，稱2024年英文科口試只在香港開辦和舉行考試。

此外，考評局昨亦重申，目前兩間內地港人子弟學校獲批成為DSE「與考學校」，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，強調有關部門仍未批准它們成為內地DSE試場，仍在審批。