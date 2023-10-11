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教育
2023年10月11日星期三
語文同樂 第661期
基層SEN家長壓力大 七成定期服精神藥物
中大建研究中心 研內窺鏡新科技
蔡若蓮訪西安 晤廳長推陝港教育交流
中學辦草間彌生畢加索真迹展 邀區內學生共賞
食樂有味：夜市的滋味
食樂有味：各地夜繽紛
詞中物：我們都一樣痛過——《牙痛文學》
視聽之娛：從「朝歌風雲」到「歷史道標」——淺談《封神演義》的不同改編
文字發酵：褒貶詞義
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Importing Foreign Labour
Talk of the town：Labour shortage in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Th-words
Answers：Spot the flaws
Game
Answers：Game
食樂有味：夜市的滋味
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【明報專訊】夜市，近來香港各界討論甚多。自從政府宣布推出「香港夜繽紛」，迴響不斷——
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基層SEN家長壓力大 七成定期服精神藥物
中大建研究中心 研內窺鏡新科技
蔡若蓮訪西安 晤廳長推陝港教育交流
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食樂有味：夜市的滋味
食樂有味：各地夜繽紛
詞中物：我們都一樣痛過——《牙痛文學》
視聽之娛：從「朝歌風雲」到「歷史道標」——淺談《封神演義》的不同改編
文字發酵：褒貶詞義
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Importing Foreign Labour
Talk of the town：Labour shortage in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Th-words
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基層SEN家長壓力大 七成定期服精神藥物
中大建研究中心 研內窺鏡新科技
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中學辦草間彌生畢加索真迹展 邀區內學生共賞
食樂有味：各地夜繽紛
詞中物：我們都一樣痛過——《牙痛文學》
視聽之娛：從「朝歌風雲」到「歷史道標」——淺談《封神演義》的不同改編
文字發酵：褒貶詞義
文字發酵：參考答案
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Answers：Talk of the town
Spot the flaws：Th-words
Answers：Spot the flaws
Game
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