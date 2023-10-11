基層SEN家長壓力大 七成定期服精神藥物

照顧困難 八成稱「子女學業」

報告引述教育局數據，稱2022年18歲以下至少有80,868名SEN確診學童，佔全港學童總數8.7%。照顧者壓力近年受社會關注，社協與中大社工系今年5至8月做研究，收集283份SEN生家庭問卷，均屬基層，部分領取綜援、單親、新移民等，當中46.1%居於劏房等不適切居所。最多受訪家庭子女是有注意力不足或過度活躍的情况，其次為言語障礙、讀寫障礙。

報告提及照顧者壓力俱增，72.1%受訪者需定期服用精神科藥物處理情緒或壓力，反映照顧者精神壓力大，令人擔憂。他們的情緒主要來自子女問題（95.2%）。團體建議設立照顧者津貼，將「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」（現為每月3000元）的受惠對象擴大至所有基層SEN童照顧者，並按比例發津貼。

九成指銜接服務不足

團體倡學前支援延續至小學

另一受關注議題是SEN學童由幼稚園升上小學後，支援服務出現斷層。調查發現，87.7%受訪者表示其SEN子女升上小學的銜接服務「非常不足」或「不足」。社協幹事黃文杰稱，幼稚園SEN學童可獲跨界別專業服務，每年獲60小時訓練，但升上小學後，平均每年在校接受言語治療服務次數只有4.66次、見教育心理學家為0.75次、見社工只有3.35次等，兩者有明顯差距。

團體建議將學前兒童支援，即「為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼」、「到校學前康復服務試驗計劃」，由幼稚園延續至小學，解決支援斷層問題。