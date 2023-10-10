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教育
2023年10月10日星期二
星笈中文 第105期
「公經社科」明年推 70中學試授 涉國安法基本法 教師：穩陣起見用教局資源
未有教科書 教局製教材 2023區選教「完善治理」
政協 跳繩界 工程師 3人獲嶺大頒榮譽院士
書到用時：寫好書評 閱讀別人 呈現自己
書到用時：免概念堆砌 找文本證據
朱sir教寫作：「離題」 經典逐個捉
朱sir教寫作：【2023年DSE作文立意、選材舉隅】
實用寫作：分析活動好處 具體拓展重點
書到用時：寫好書評 閱讀別人 呈現自己
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【明報專訊】寫書評好歹是有門檻的。
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「公經社科」明年推 70中學試授 涉國安法基本法 教師：穩陣起見用教局資源
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