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教育

「公經社科」明年推 70中學試授 涉國安法基本法 教師：穩陣起見用教局資源

【明報專訊】初中「公民、經濟與社會科」（公經社科）明年9月正式取代「生活與社會科」，70多間先導中學提早在今學年試行新課程，教科書則仍待教育局評審。有負責推展公經社科的教師表示，涉《基本法》、《港區國安法》的內容，「穩陣起見」將沿用教育局提供的學與教資源。

初中3級12單元 涉特區管治內地經濟

按公經社科2022年10月的課程大綱，初中3級共涵蓋12個單元，涉個人成長、特區管治、國家經濟等內容，惟暫未有教科書完成送審，中學只能自製教材或利用教育局的學與教資源輔助教學。教育局今年初上載中一至中二級學習內容至網頁，教育局回覆查詢稱，將於今年底前分階段上載全面覆蓋新課程初中3級共12個單元的學習內容，另已啟動課本審書程序，預料通過評審的中一公經社教科書可於明年9月供學校選用。

北角協同中學是其中一間試行公經社科的先導中學，副校長黃中偉表示，該校於今學年將初中的綜合人文科，分拆成歷史、地理及公經社3個科目，當中公經社科每周有一至兩節課。他稱，往年各校的課程設計按校本需要而各有不同，「以往（我們）也有編訂教材，都是由教師自行找資料，不是那麼統一」。

黃中偉稱，學校會使用局方提供的學與教資源輔助教學，自尊、情緒管理等課題與往年沒大分別，可沿用過往教材，不過教師須重新編訂涉單元「香港特區的管治」的教材，「行政長官選舉、立法會選舉及區議會選舉，都已經是新，要更新番（教材）」。他亦提及，有關《基本法》、《港區國安法》的內容，「就真係要跟多啲教育局（的教材），穩陣啲」。

高中「公民與社會發展科」今學年亦推展至中六級。黃中偉認為，初中全面推行公經社科將更有助初高中課程銜接，指初中着重講解基本知識與概念，高中則集中訓練學生分析、評論、答題技巧等，「簡單來說，便是初中讀一次、高中讀一次，一定會讀得好些」。

視學評估落實情况 教局將予改善建議

此外，教育局稱將按既定機制安排公經社科的到校視學，從多角度了解和評估學校各方面工作的落實情况和成效，並給予回饋和改善建議，促進學校通過「策劃─推行─評估」的自評循環持續發展。局方亦表示，今學年會繼續舉辦不同主題的教師培訓課程，如研討會及工作坊，提升教師領導和規劃課程的能力及教學效能。

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