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教育
2023年10月9日星期一
常識學堂 第280期
傳承探險精神、文化遺產 黃效文伙港大鋪路交棒
各大聯招收分最高學科 教大中英師訓浸大中醫
晉升教師內地學習團12月赴穗
公民考察：深圳抗日游擊隊基地
快問快答：食品安全
解讀關鍵詞：地區治理架構 District governance structure
你識唔識：香港夜繽紛
2023/24學年 時事基本法問答比賽
英譯概念：Plastic pollution
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：圓明園獸首
趣學STEAM：解構獸首噴水報時
新聞解碼：小心牙周病
科學家的故事：科研路上的高低起跌
新聞解碼：小心牙周病
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【明報專訊】■新聞節錄
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傳承探險精神、文化遺產 黃效文伙港大鋪路交棒
各大聯招收分最高學科 教大中英師訓浸大中醫
晉升教師內地學習團12月赴穗
公民考察：深圳抗日游擊隊基地
快問快答：食品安全
解讀關鍵詞：地區治理架構 District governance structure
你識唔識：香港夜繽紛
2023/24學年 時事基本法問答比賽
英譯概念：Plastic pollution
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焦點新聞
趣學STEAM：圓明園獸首
趣學STEAM：解構獸首噴水報時
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科學家的故事：科研路上的高低起跌
傳承探險精神、文化遺產 黃效文伙港大鋪路交棒
各大聯招收分最高學科 教大中英師訓浸大中醫
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