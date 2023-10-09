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教育

各大聯招收分最高學科 教大中英師訓浸大中醫

【明報專訊】大學陸續發布今學年大學聯招（JUPAS）收生分數，教大24個學士及1個高級文憑課程，以中學文憑試（DSE）最佳5科計，收生最高分的3科為中文教育、英文教育—小學、語文研究及英文教育雙學位，平均22分。2022年首年收生的人工智能與教育科技，去年創平均17分的全校新低學士收生分數，今年則升至19分。至於今學年新增的文化傳承教育與藝術管理，平均同為19分。

人工智能收分回升至19分

浸大以「4+2」平均分計，收生分數最高一科是中醫學及生物醫學，達27.32分；最低是藝術及科技文理學士20.84分。至於城大，各科採取不同計算方法，其中獸醫學最佳6科（須包括英文、數學、生物及化學）收分中位數為35分。

隨通識教育成為歷史，公民與社會發展科明年首屆DSE，只有達標與否，非以7級評分。中大、港大、科大、理大、城大及浸大明年改以「332A+33」（A即Attained，達標）為入學要求，教大、嶺大則採「332A+22」，缺少通識科下，收分變相大多計算5科分數，而非昔日的6科。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，本學年收生分數的參考價值雖未必如往年可直接比較，惟學生仍可按現有數據估算，例如有大學或提供學科收分中位數的各DSE分科成績，學生可預算剔走通識科的收分成績；亦可從大學科目收分平均分來評估每一科DSE的成績，以估算自己入學機會。

教大嶺大下年需兩選修科達標

吳寶城又稱，如學生未必可從大學該科收分數據推算，獲計入的通識科分數，在揀首三志願的A3選科時，或需較保守。另一改變是教大、嶺大入學要求需計算兩個選修科，吳寶城稱，以往學生其中一科選修科達標或高分便有機會入讀教大或嶺大，惟現時至少要兩選修科達標，「如學生本身只讀兩個選修科，可說是不容有失」。

相關字詞﹕中學文憑試 人工智能

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