明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

傳承探險精神、文化遺產 黃效文伙港大鋪路交棒

【明報專訊】「我年輕時短跑，年紀漸長改長跑；現在跑的是接力賽，到了交棒的時候。」華人探險家黃效文曾受聘於《國家地理雜誌》從事探險工作，後來成立中國探險學會，續率領多個大型探險項目，走過不少民族聚居地，亦覓過長江等河川源頭。經過數十年探險歷程，現年74歲的黃效文決定重返出生地香港，與港大合作成立「黃效文探險中心」，冀傳承冒險探索精神。

早年成立中國探險學會

深入不毛 留存近滅絕文化

在香港土生土長的黃效文，至中學畢業後才到美國升學，主修新聞及藝術。1974年，中國正處於文化大革命末期，黃效文首次踏足內地採訪。隨後，他到《國家地理雜誌》任職文字及攝影記者，記錄多次中國探險工作，逐漸成為首屈一指的華人探險家。到1986年，黃效文辭去記者一職，創立中國探險學會，率領探險隊深入中國偏遠地區乃至鄰國邊境地帶，保護瀕危野生動物之餘，亦留存幾近滅絕的民族文化。

疫下曾保育大澳華光廟

從事探險工作數十載，足迹遍佈世上人迹罕至之地，黃效文在2020年新冠疫情剛爆發時，返港逗留整整一年。其間他先後推動3個小型保育項目，尋覓港人幾近遺忘的文化，昔日工具逐一保育，其中一個項目便是位於大澳僅存的華光廟。黃稱，以往粵劇界、紙紥業以至搭棚工人皆供奉火神華光，但是華光廟已經相當破舊，「連廟祝也不知道在拜奉何人」。他與團隊整理出華光廟歷史，拍攝影片，最終村民亦籌得費用，翻新廟宇。

擬組織學生赴滇緬探險

此外，黃效文亦接觸到日漸式微的養蠔業，發現過往助養蠔戶在蠔田奔馳的「泥滑板」已絕迹。他為此走訪內地沿海一帶，將不同的「泥滑板」帶返香港。他指「泥滑板」有逾900年歷史，復興後可以成為體育活動，「現時已做了改良版，可摺起，小朋友玩亦可以好像滑雪般用較細的滑板」。

盼整理舊照送回受訪者

黃效文將與港大合作成立「黃效文探險中心」。他表示尚未制定中心的具體計劃，但認為上述小型項目可交由學生負責，「將香港特色的事發揚光大」。黃效文又稱，探險學會在雲南、緬甸等地皆有發展成熟的探險基地，未來可組織學生到當地探險，初步構想每團約10至12人為佳，「要教授去過、看過，認為可放心才帶學生去」。

此外，2006年前探險隊成員皆用菲林相機，累計拍攝超過20萬張菲林照，影片亦不計其數，黃另一心願是將影像悉數送返採訪地。他舉例，1982年到過西藏拉薩拍攝，「當時哪有人有那麼多菲林、拍那麼多照片」，形容照片對受訪者非常珍貴，「放在圖書館沒大作用，反而趁他們的老人家還未離開時，看到照片憶述那些故事」。黃期望成立中心後，能通過教授及學生整理照片再送返當地，「特別是最早期、愈偏遠的地區」，他相信學生亦在整理過程能夠學到不同文化。

相關字詞﹕國家地理雜誌 香港大學

上 / 下一篇新聞