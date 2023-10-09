傳承探險精神、文化遺產 黃效文伙港大鋪路交棒

早年成立中國探險學會

深入不毛 留存近滅絕文化

在香港土生土長的黃效文，至中學畢業後才到美國升學，主修新聞及藝術。1974年，中國正處於文化大革命末期，黃效文首次踏足內地採訪。隨後，他到《國家地理雜誌》任職文字及攝影記者，記錄多次中國探險工作，逐漸成為首屈一指的華人探險家。到1986年，黃效文辭去記者一職，創立中國探險學會，率領探險隊深入中國偏遠地區乃至鄰國邊境地帶，保護瀕危野生動物之餘，亦留存幾近滅絕的民族文化。

疫下曾保育大澳華光廟

從事探險工作數十載，足迹遍佈世上人迹罕至之地，黃效文在2020年新冠疫情剛爆發時，返港逗留整整一年。其間他先後推動3個小型保育項目，尋覓港人幾近遺忘的文化，昔日工具逐一保育，其中一個項目便是位於大澳僅存的華光廟。黃稱，以往粵劇界、紙紥業以至搭棚工人皆供奉火神華光，但是華光廟已經相當破舊，「連廟祝也不知道在拜奉何人」。他與團隊整理出華光廟歷史，拍攝影片，最終村民亦籌得費用，翻新廟宇。

擬組織學生赴滇緬探險

此外，黃效文亦接觸到日漸式微的養蠔業，發現過往助養蠔戶在蠔田奔馳的「泥滑板」已絕迹。他為此走訪內地沿海一帶，將不同的「泥滑板」帶返香港。他指「泥滑板」有逾900年歷史，復興後可以成為體育活動，「現時已做了改良版，可摺起，小朋友玩亦可以好像滑雪般用較細的滑板」。

盼整理舊照送回受訪者

黃效文將與港大合作成立「黃效文探險中心」。他表示尚未制定中心的具體計劃，但認為上述小型項目可交由學生負責，「將香港特色的事發揚光大」。黃效文又稱，探險學會在雲南、緬甸等地皆有發展成熟的探險基地，未來可組織學生到當地探險，初步構想每團約10至12人為佳，「要教授去過、看過，認為可放心才帶學生去」。

此外，2006年前探險隊成員皆用菲林相機，累計拍攝超過20萬張菲林照，影片亦不計其數，黃另一心願是將影像悉數送返採訪地。他舉例，1982年到過西藏拉薩拍攝，「當時哪有人有那麼多菲林、拍那麼多照片」，形容照片對受訪者非常珍貴，「放在圖書館沒大作用，反而趁他們的老人家還未離開時，看到照片憶述那些故事」。黃期望成立中心後，能通過教授及學生整理照片再送返當地，「特別是最早期、愈偏遠的地區」，他相信學生亦在整理過程能夠學到不同文化。