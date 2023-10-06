外來人才來港子女 四成選官津中小學

料插班生趨多 議員倡緩合併

立法會議員鄧飛、尚海龍昨發布調查，他們認為隨着各類人才輸入計劃的深化推動，來港插班的學童將愈來愈多，認為本港學校收生不足或可紓緩，又建議教育局延緩對中小學合併重置的計劃，同時亦與相關政策局聯合做好更精準的學生人數估算。

調查亦問及讓在港就讀中學的子女報讀哪類課程，63.2%選擇讓子女讀香港中學文憑考試（DSE）課程，遠高於讓子女讀國際文憑課程（IB）的13.8%。

校長：新來者中數佳 部分不諳粵語

屬津校的聖公會聖紀文小學校長馬俊江稱，每年取錄兩次插班生，於上學年尾的一輪，新來港學童申請明顯增加，約佔整體三至四成，部分父母藉專才計劃來港。他稱留意到學童中文、數學普遍能力較高，英文則相對不算高分。他稱不論背景均以相同準則取錄學生，惟部分新來港學童不諳廣東話，會考慮父母相關支援，而學校亦提供適當學習支援。馬俊江認為本港吸納人才同時學校增加生源是「雙贏」，建議教育局投入更多配套，如組織簡介會等，更主動協助人才子女選校。

倘知相關人數住區 收生「更好做」

天水圍直資中學萬鈞伯裘書院校長黃頴東說，今學年內地申請人顯著增加，不排除是「高才通」計劃或其他因素促成，惟該校剩餘學額不多，難悉數取錄，校方視乎申請人面試等表現擇優而錄。黃頴東又稱，本港正面對適齡學生人數結構性下跌，相信有新生源是好事，盼有助穩定學生人數，但以「高才通」計劃為例，學界不掌握相關人才攜子女來港入學的實際人數和居住地區，認為其他學校如了解相關資料，收生策略將「更好做」。

教育局稱，現時香港有足夠公營學位供合資格學童入讀，局方規劃學位供應時會全面考慮多項因素，包括統計處推算適齡兒童人口、跨境生、適齡新來港兒童、各項輸入人才計劃及措施帶來的需求，以及學生流失如移居、轉讀私立或國際學校、前往海外或內地升學。局方稱，一直密切留意並定時檢視學額實際情况，從長遠規劃公營學校學位供應。