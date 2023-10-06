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教育
2023年10月6日星期五
中華小學堂 第005期
外來人才來港子女 四成選官津中小學
唐英年家族基金千萬捐科大 研環境科學
港大工程學院長一度請辭 「正重建關係」
書與人生：學釋愛
書與人生：愛情路上立地成佛
新書試閱：《佛繫愛情》
有價講：跟孔子學堅持——知其不可而為之
文化迷因：地下室生活記趣
作家作法：多重敘事——跨文本解讀
時事中文﹕古代神樹
考考你答案
奇趣中華：別在室內撐傘
語文小錦囊：聽傘之聲
大笑堂：外太公是狗？
奇趣中華：別在室內撐傘
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【明報專訊】上月連日暴雨，新學年也因而停課好幾天。我們用雨傘時要注意，例如別在室內撐傘，否則或被長輩責罵！
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外來人才來港子女 四成選官津中小學
唐英年家族基金千萬捐科大 研環境科學
港大工程學院長一度請辭 「正重建關係」
書與人生：學釋愛
書與人生：愛情路上立地成佛
新書試閱：《佛繫愛情》
有價講：跟孔子學堅持——知其不可而為之
文化迷因：地下室生活記趣
作家作法：多重敘事——跨文本解讀
時事中文﹕古代神樹
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語文小錦囊：聽傘之聲
大笑堂：外太公是狗？
外來人才來港子女 四成選官津中小學
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