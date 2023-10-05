公民科視學 教局：活動多元 稱學校所用資料客觀持平 教師回饋需加強

公民科2021/22學年起於中四推行，2022/23學年推展至中五，教育局兩學年到70間中學重點視學。局方文件指出，學校普遍能按課程指引規劃內容，教師授課時亦「大致能帶出學習重點、相關的正面價值觀和態度」，教材亦多取自教育局及經送審的教科書，「資料內容客觀持平」。翻查公民科推行首年時的2021/22學年的《視學周年報告》，教育局稱有學校在公民科教學上，未有根據指引所建議的課題及學習重點按序施教，「甚或僭建課程以外的內容」。

涵70中學 指普遍按指引定內容

教育局亦比對2021/22年表現，稱2022/23學年課堂學與教活動比較多元，惟活動的設計及教師的回饋和總結尚可加強。津貼中學議會主席李伊瑩表示，教育局舉辦了不少課程與交流會，增加教師間的交流，不過「教學上始終需要時間（讓教師）慢慢累積經驗，互相交流、揣摩」。

李伊瑩又稱，公民科畢竟屬新科目，一般需時數年才能發展成熟，認為視學結果亦正反映教師「不斷改善、持續進步」，強調屬推展新科目時「十分正常的進程」，相信教師將繼續以專業態度應對公民科的重點視學。

此外，公民科要求所有學生赴內地考察至少一次。教育局早前將收集的學生感言及照片，經整理後上載至內地考察專屬網頁（見圖），並於網頁指「請尊重學生所表達的意見和感想」。

學生內地考察感言 上載專屬網頁

不少學生分享考察期間所見所聞，稱有助提升其國民身分認同，當中有學生指考察讓其領悟到「國家就是希望，也是最重要的終點」。

至於本學年內地考察，教育局稱正整理學校申請，形容學界反應正面積極，預計廣東省內及省外的內地考察分別於10月下旬及11月下旬展開。