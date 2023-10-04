11大學推培訓防性騷擾 活動搞手參加 部分強制

訂新措施指引 昨呈立法會

上月相繼有大學的迎新營爆出風化事件，當中教育大學一名28歲男學生，涉嫌在3個迎新營內強姦、非禮及窺淫合共4名女學生。教大上月成立專責小組審視現行指引，向立法會提交的文件中羅列多項新措施，包括要求學生組織和參與者接受強制培訓，事前遞交提案及報告予小組審核、批准並備案，事後提交活動報告和出席名單等，又將指派主管、領導者和觀察員監督和報告活動進展等。

教大設監督 港大要求簽承諾

教大稱，已多次重申對性騷擾及違法行為持零容忍態度，相信日後活動均會按照本地法律舉行，符合社會期望。

香港大學護理系迎新營，也有新生疑遭「組爸」非禮。港大在文件中表示，所有學生組織幹事會和組織委員會必須參與培訓，涵蓋安全、文明守禮行為、包容、平等機會、處理性騷擾問題和可持續發展等主題。校方又稱，將強制要求組織者簽署承諾書，確認知悉有關舉辦迎新活動的現行政策、指引和措施，欠簽署者將不獲准舉辦迎新活動。

至於嶺南大學迎新營，則於網上流傳片段，顯示營內出現嘴對嘴食脆條、兩名男生濕吻等意淫遊戲；嶺大表示，正考慮在每個迎新活動委員會中，強制設立「反欺凌與性騷擾大使」，並由相關學生社團主席或副主席以外的幹事擔任。他們須提前參加學生處設計的培訓項目，若在正式迎新活動期間出現不雅行為，有義務立即阻止，並向學生處報告。

嶺大擬設「反欺凌與性騷擾大使」

學生代表：現行做法已行之有效

嶺大學生會代表會主席吳泰霖表示，理解校方因近月的迎新營風波而制定相關措施，提升學生對性騷擾行為的認識。不過，他對設立大使的成效有保留，稱學生行為是否涉性騷擾，理應以受害人的感受作準，而非由第三者判斷，而現時受害人可主動向幹事備案，亦有相關指引，認為做法本已行之有效。