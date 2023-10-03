有種讀書法：考材看不懂 狀元有對策

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教育
2023年10月3日星期二
星笈中文 第104期
校本評核參考AI須列明 考評局：遞交軟件生成作品視同抄襲
大專生入職收入 回升至97年水平
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【明報專訊】「中一的時候我中文不好，沒有一次及格。」
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