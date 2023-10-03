大專生入職收入 回升至97年水平

【明報專訊】新青年論壇昨公布《香港各世代大專生收入比較研究報告》，根據政府統計處的數據，比較及分析經通脹調整後1987年至2022年大學畢業生收入。最新數據顯示，第八代大學生（即1998年至2002年出生者，劃分世代方法詳見下表）初入職收入中位數為17,424元，大幅回升至接近1997年同期的17,426元。研究亦發現近年的年輕世代收入增長幅度有改善，收入絕對水平較為接近年長世代，惟去年從事低技術的大學學歷勞工仍有近17萬人，較2002年時多兩倍。新青年論壇認為整體情况並不樂觀，料有關數字隨着整體經濟環境不明朗，或會持續攀升。
初入職中位數17424元 17萬人低技術工作
研究發現，第一代人（1963年至67年出生者）在25至29歲時擁有大學學歷比例為7.2%，相隔30年的第七代比例為56.2%，惟他們未必找到學歷相稱職位，從事低技能職位的大學學歷勞工從2002年約5.7萬人，增至2022年約17萬，升兩倍。
新青年論壇研究員張培然表示，高技能勞工數量取決於香港產業發展，建議政府調整產業結構，「不單是香港以前常說的四大產業或其他行業」，以吸納不同專業大學生從事高技術、高收入工作。研究亦比較第一至第七代大學學歷勞工，由20至24歲到25至29歲之間的收入增長幅度，1987年代背景下的第一代大學學歷勞工升幅高達63.2%，為各世代之冠；相較2017年後的第七代升幅則為46.5%，雖較之前的世代有所上升，但仍落後於第一代。
論壇幹事趙偉指出，香港經濟受貿易戰、美國加息以及內地經濟轉型等因素影響，對於初入職場的大學學歷勞工而言，挑戰尤為嚴峻。論壇召集人鄧咏駿亦表示，年輕世代需與時並進，建議政府續推動持續進修，「對年輕人來說，這是比較明顯，向上流動最理想的途徑」。