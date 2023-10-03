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教育

校本評核參考AI須列明 考評局：遞交軟件生成作品視同抄襲

【明報專訊】2024年中學文憑試（DSE）將有12個甲類高中科目設校本評核（SBA）。考評局早前更新「校本評核簡介小冊子」，新增學生使用人工智能工具（AI）的注意事項，建議學生若曾參考AI軟件生成的內容，須列明使用過程撮要及輸出撮要。有任教中文、視覺藝術科的教師稱，若學生用AI完成SBA，相信不難發現。

考評局回覆稱，如考生把他人完成的習作，包括以AI軟件生成的作品，無論是部分或全部，當作自己的作品向教師遞交；或從書本、互聯網等其他來源直接抄錄部分或全部資料而沒有註明出處，均屬違規行為。考評局稱，2019至今錄得1宗SBA嚴重抄襲個案，涉事考生的相關課業得零分，該科成績亦被降一級。

至於教師評分，考評局稱，任課教師應留意學生進度，以核證習作是學生本人作品，「教師了解學生的能力與學習進度，只要適當監察，應能發現違規」。

教師稱了解學生畫技

不難發現AI生成畫作

高中視覺藝術科以作品集為SBA，學生須提交研究工作簿及4件藝術創作或評賞研究。視藝科教師陳詩韻表示，曾有學生在AI熱潮剛興起時提出，以向AI提出指令並改圖作為其校本評核的作品，亦曾經有過爭論，「我也會質疑創作過程、創作部分在哪裏」。她稱，該科着重將蒐集的資料轉化成創作意念，容許參考網上資料以至AI生成創作意念，惟學生理應「落手落腳」將意念變成作品。

現時AI軟件可生成電繪作品，陳詩韻稱，現時不太擔心學生直接遞交AI畫作，有信心識別。她稱AI畫作仍「容易見到甩漏」，教師理應清楚學生能力、擅長媒介及創作習性，繪畫功底不會因媒介而有大分別，「雖然電繪及手繪有別，若本身手繪不好，電繪不會突飛猛進」。

中文教師：口頭匯報難作弊

中文科則以閱讀活動為SBA，學生須完成不同類型語文作業、文字報告及口頭匯報等。本身是中文科教師的教工會主席黃建豪同樣稱，中學教師普遍掌握學生能力，不難發現抄襲，「寫作風格浪漫，想到什麼便寫什麼（的學生），忽然間分段清晰有序、標點沒『一逗到尾』，一定有些問題」。

黃建豪又稱，若學生不曾閱讀，口頭匯報教師多問幾個問題便會露底，文字報告則以閱後感為主，較少涉書籍內容、寫作手法等，加上教師團隊會自行蒐集相關網上範本、AI可能生成的內容，對學生能參考的資訊一般均心裏有數。

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