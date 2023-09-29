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教育

2/3直資校加費平均4% 聖保祿兩成 聖保羅一成

【明報專訊】教育局昨公布本學年（2023/24學年）共48間（67.6%）直資學校獲准加學費，平均加幅約4%，為近4年新高。傳統名校聖保羅男女中學中一及附屬小學小一級分別加一成，全年學費增至72,400及70,700元。校方回覆，過去3年反覆的新冠疫情帶來前所未有的挑戰，持續上升的營運開支為學校帶來不少壓力，需撥備足夠資源維持優質教育服務，例如維持低師生比例、提升校園設施等。直資學校議會稱，整體而言，學校疫後陸續復辦不同活動，或考慮到籌辦活動的成本上漲而申請加學費。

私校平均加5.4% 國際校4.5%

教育局接獲49間直資學校申請調整學費，48間獲批准。另有71間私校、61間國際學校獲准加學費，幅度分別為5.41%和4.5%。1份私校和5份國際學校的申請不獲批。

位於銅鑼灣的聖保祿學校相隔12年再加學費，本學年初中學費由25,000元增至30,000元，升幅兩成；高中學費亦由27,500元增至32,000元，升幅約16.4%。翻查資料，該校2021年底曾就加學費諮詢家長，提及大量家庭移居外地，離校學生增加，政府對直資學校資助額下降。

聖保羅：疫情挑戰前所未有

聖保羅男女中學中一學費則加一成至72,400元，比去年高6600元。有學校因學生流失而增加營運壓力，被問有否受相關因素影響，校方稱一向透過自行收生方法取錄學生，近年中一收生人數大致相若，未見大變動。

拔萃男書院附屬小學學費由46,210元增至53,140元，升15%；中學學費由52,580元增至57,830元，增一成。校方早前稱，調整學費將支持課程發展需要，亦會用於改善課室及其他硬件設施，提升互動學習成果。

直資議會料活動開支升 促增按人頭資助

直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安昨表示，不少直資學校在過去3年疫情均凍結學費，惟本學年是新冠疫情後全面復常的首個學年，將復辦不同活動，部分學校或會投放更多資源發展科技教育，相信學界考慮到營運成本增加，遂申請加學費。他提及中學設不同選修科，舉辦的活動多於小學，營運成本相對更大。

陳狄安亦稱，不少直資學校約80%至90%收入來自政府資助，而直資校聘請的教師人數普遍大於津貼學校的編制，加上教師薪酬隨公務員加薪而上升，形容政府資助額未必能覆蓋所有僱員薪酬。他認為，若政府能提升「按人頭」資助額，自然能減輕學校加學費的壓力。

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