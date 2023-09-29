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教育
2023年9月29日星期五
語文同樂 第658期
2/3直資校加費平均4% 聖保祿兩成 聖保羅一成
401全日制幼園加費 按年倍增
科大3D打印月餅 10分鐘製成
生活關鍵詞：病
生活關鍵詞：疾病的隱喻
人物例子庫：如果這樣的人不是電影工作者的夢幻人選，還有誰是呢？
博看世界：月球博物館
新書試閱：《凝仁遊訪之雞腳英雄傳》
有價講：千年一遇的同理心——讀杜甫〈茅屋為秋風所破歌〉
時事中文：誤將唐裝當和服
奇趣中華：紅筆寫信等同絕交
語文小錦囊：我要和你絕交
講故事：誰的力氣大？
生活關鍵詞：病
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【明報專訊】提起「疾病」，大家會聯想到什麼？
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2/3直資校加費平均4% 聖保祿兩成 聖保羅一成
401全日制幼園加費 按年倍增
科大3D打印月餅 10分鐘製成
生活關鍵詞：病
生活關鍵詞：疾病的隱喻
人物例子庫：如果這樣的人不是電影工作者的夢幻人選，還有誰是呢？
博看世界：月球博物館
新書試閱：《凝仁遊訪之雞腳英雄傳》
有價講：千年一遇的同理心——讀杜甫〈茅屋為秋風所破歌〉
時事中文：誤將唐裝當和服
奇趣中華：紅筆寫信等同絕交
語文小錦囊：我要和你絕交
講故事：誰的力氣大？
2/3直資校加費平均4% 聖保祿兩成 聖保羅一成
401全日制幼園加費 按年倍增
科大3D打印月餅 10分鐘製成
生活關鍵詞：疾病的隱喻
人物例子庫：如果這樣的人不是電影工作者的夢幻人選，還有誰是呢？
博看世界：月球博物館
新書試閱：《凝仁遊訪之雞腳英雄傳》
有價講：千年一遇的同理心——讀杜甫〈茅屋為秋風所破歌〉
時事中文：誤將唐裝當和服
奇趣中華：紅筆寫信等同絕交
語文小錦囊：我要和你絕交
講故事：誰的力氣大？
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