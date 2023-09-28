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2023年9月28日星期四
DSE灣區設試場否 蔡若蓮：仍在溝通
推萬元獎學金 長洲錦小：未交代細節致誤解
AI寫偽史 激發學生求證 城大助理教授獲傑出教學獎
時事懶人包：疫下學童近視率大增
影視看文化．芭比：兩極中尋中庸之道
大開眼界：中央港澳辦
知識寶庫：多地放寬大麻規管 港濫用情况惡化
衛生快訊：抗生素
衛生快訊：參考答案
透視救援：蘇丹衝突近半年 數百萬人的流離故事
放眼經濟：第四產業
世界之趣：瑞典青蛙舞
世界之趣：瑞典慶仲夏 圍跳青蛙舞
世界有話題：AI威脅人類？
你是誰：中國衛星之父孫家棟
衛生快訊：參考答案
【明報專訊】參考答案：B、C、D
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