AI寫偽史 激發學生求證 城大助理教授獲傑出教學獎

徐力恆先後在北京大學及牛津大學修畢歷史學學士及東方研究哲學博士課程，他2019年加入城大，在教學時加入AI元素，如以查證ChatGPT生成內容的真確性取代撰寫論文等。徐力恆稱，生成內容伴隨大量半真半假的資訊，反而能激發學生主動查證，「可能要查更多文獻、作更多思考」，有助學生建立更鮮明的史觀。

歷史教育與AI看似格格不入，徐力恆稱，學界確有聲音認為生成內容不盡真實，不應貿然用於教學或研究，但認為真假參半的資訊同樣值得探究，「現時教學所用的數據庫，何嘗不是有缺失、不完滿，甚至有時經不起考驗呢」。他期望將AI融入歷史教育當中，能改變學生認為學習歷史等同死記硬背、異常沉悶的刻板印象，長遠能培養年輕一代對歷史的興趣。

港大學者創社會領袖實驗室獲獎

此外，港大經濟及工商管理學院教學副教授David Lorin Bishop奪得「一般教學人員組別」獎項。他在2013年創立社會領袖體驗實習課程「Impact Lab」，與學生共同創立及營運多個非牟利組織和社會企業，共逾1100名學生參與。其中一間企業「再皂福」，主要回收酒店的肥皂加工處理，再分發東南亞地區貧困人口，至今供應逾500塊。

理大醫療及社會科學院護理學院的「在家國際化」團隊奪「協作團隊組別」獎項。團隊早於2015年便與海外院校合作，安排各地學生線上交流，並拍攝影片分享如何應對緊急事故、處理與病患及其家屬關係等，助學生了解海外工作環境。