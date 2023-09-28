推萬元獎學金 長洲錦小：未交代細節致誤解

稱獲獎學生有上限 按準則審批

錦小昨在聲明指，獎學金計劃在下學年的小一級試行，日後可推廣至不同年級；學生及家長的申請在學校設定的審核獎學金準則下經校長及校董會成員審批，每名學生最高可獲獎學金一萬元，獲取人數亦有上限，以鼓勵學生盡展潛能，獲取佳績。錦小重申，辦團中華基督教會長洲堂錦江秉持「基督教以愛為中心」的教育理念，設立獎學金目的是盡量使每名學生都能接受個別栽培的資源。

蔡若蓮：用錢吸引報讀 值得商榷

教育局長蔡若蓮昨回應，《學校行政手冊》、《教育條例》和《資助則例》已對學校如何運用資源有明確指引，又指學校如何運用獎懲制度屬教育一部分，倘有學校純粹用金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，做法「非常值得商榷」，或會向學生傳遞不正確價值觀。

今學年被教育局「派零班」小一的錦小，可參加下年度小一入學統籌辦法。校方本周二（26日）公布一萬元獎學金措施，後來改稱獎學金按校本準則審核後頒發。