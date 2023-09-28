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教育

DSE灣區設試場否 蔡若蓮：仍在溝通

【明報專訊】明年中學文憑試（DSE）會否設內地試場存變數。兩間港人子弟學校日前獲准成為下年中學文憑試（DSE）「與考學校」，可保送合資格考生用「學校考生」身分報考DSE，但未獲准設內地DSE試場。被問何時會公布設立內地DSE試場，教育局長蔡若蓮昨表示，港人子弟學生在大灣區原校還是來港考DSE，暫仍需與部門溝通，強調措施是為便利港人子弟在內地就學，「將DSE搬到內地考不是一個目的」。

為方便就學 「將DSE搬到內地非目的」

考評局周一（25日）公布，深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校成為DSE「與考學校」。早前學校稱為準備設內地DSE試場，做了不同籌備工作，稱本港相關部門曾北上視察校內試場，了解禮堂試場地點、試卷儲存室的保安設備等。

教育局長蔡若蓮昨在北京晤傳媒，被問何時公布內地設立DSE試場、詳細安排，她說暫時仍與相關的部門溝通，處理政策及技術層面的工作，「非常重視考試的質素、信度和效度」。

考評局與廣東研護送試卷

蔡若蓮又稱，兩間內地港人子弟學校應屆DSE生數目有限，指考評局與廣東省教育考試院已詳細研究包括護送試卷等保安問題、改卷、監考準則，稱均與香港一致。蔡又稱過往有考生跨境來港考試的經驗，學校亦有適切安排，包括安排學生住宿或考試前抵港，料學校有經驗，對此不太擔心，「尤其疫後復常，兩地交通非常便利」。

至於港人子弟學生若來港考DSE，安排有否難度，其中一間內地港人子弟學校的管理層回覆本報查詢稱，過往多年內地都有學生以自修生身分前往香港參加DSE，「已積聚多年經驗，相信有關問題應該不大」。

中學料長遠必有內地試場

有本港中學校長稱，DSE考期或長達一個月，若港人子弟學生來港考試，當局和相關校方應處理食宿等複雜問題。他又估計部分學生未必熟路，屆時或要設立一個專屬試場，讓他們集中考試，且為他們安排交通。他強調，仍未知明年DSE會否有內地試場，但相信長遠而言一定有。他稱隨內地港人子弟學校數目增加，如地點離港較遠，認為屆時當局要確保試卷保密及運送妥當、考務人員獲適當培訓。

相關字詞﹕與考學校 中學文憑試 港人子弟學校

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