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教育
2023年9月27日星期三
Smarties' Power English 第383期
料灣區DSE生人數增 香港珠海學院改收生策略
派零班長洲錦小 下年小一生可申萬元獎學金
6000萬元贈兩大醫學院研AI 李嘉誠：醫學應用不可或缺
大人ing：歪路
歪歪：走上歪路不是錯
詞中物：行動作為目的——讀廖宏霖〈身為動詞〉
視聽之娛：《形影．動》——在起承轉合處看心影微動︰談陳韻文劇本選輯
文言基建：〈鄒忌諷齊王納諫〉——《戰國策》
文言基建：參考答案
粵語地雷：馬會送書包……未賭先輸？
Talk of the town：HKeToll
Talk of the Town：HKeToll: A new toll-paying technology
Answers：Talk of the town
Horizon：Lunar exploration in recent years
Game
Answers：Game
Answers：Talk of the town
【明報專訊】■Game
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