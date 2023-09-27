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教育

6000萬元贈兩大醫學院研AI 李嘉誠：醫學應用不可或缺

【明報專訊】港大與中大醫學院分別獲李嘉誠捐贈3000萬元，兩學院亦投放等額配對，各用6000萬元推動人工智能應用醫學教研。中大醫學院稱，裝備師生認識和善用最先進的AI醫療科技，並鼓勵他們發展更多與臨牀相關AI工具，以及應對AI醫學可能引發的道德問題。港大醫學院稱，會加強硬件、軟件及人力資源等方面提升數碼學習能力的投資，促進AI醫學教育發展，亦設相關獎助學金獎勵優異及支援有經濟需要的學生。

李嘉誠表示，「毫無疑問人工智能正在改變世界」，稱醫學科研、課程及服務方面大力推動有效的應用AI已不可或缺，「這樣才可獲得引領未來的創新治療及方法，達至更佳生活、更健康社會」。

中大引用臨牀案例推AI教育

中大醫學院將推出「人工智能醫學教育」計劃，設學生培訓、提升教師對AI的認識和應用。內容包括利用內部研發的教學聊天機械人，藉臨牀案例引導學生學習；支援教員將AI概念和技術納入現有醫學課程，並開發新AI重點科目。另會建立一個數位實驗室，提供電腦資源、AI相關的軟件、多樣化和高質素的醫療數據庫（如醫學影像和健康紀錄），供學生練習處理醫療數據。

港大生成式AI 摸擬真實病况

港大醫學院教學科技總監劉巨基稱，以2019年推出、涵蓋內外全科醫學士精準醫學單元中的「人工智能、大數據和數碼健康」為創新課程基礎，加強課程有關元素，培育學生數碼醫療能力。他稱，隨着引入生成式AI技術，將能夠模擬更真實病况，並創造多模式學習體驗以訓練學生採集病史、臨牀推理和人際交往技巧。

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