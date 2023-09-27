派零班長洲錦小 下年小一生可申萬元獎學金

教局指派錢吸引學生不道德

教育局昨晚表示，《學校行政手冊》訂明，以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生「做法不恰當亦不道德」。校方後來更改做法，稱下學年歡迎所有小一生申請一萬元獎學金，校方按校本準則審核後才頒發，詳情稍後公布。教育局得悉後已即時向有關學校了解情况，提醒學校應遵照指引處理收生安排；若涉違規，局方定會嚴肅處理。

局方稱學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數；假如為獎勵學生表現優良或幫助經濟困難的學生，用金錢或物質的形式助學，學校應確立一套審核準則，並清楚告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。

升小「自行分配學位」階段近日展開，本周五（29日）截止。錦小獲准參加下年度小一入學統籌辦法，該校今學年的小一級是私立營辦，小二至小六仍獲資助，校長葉昌銳早前向本報稱，欲爭取下學年轉回全資助學校。

翻查資料，今學年同被「派零班」小一的孔教學院大成小學，曾在2021年度小一入學統籌辦法「自行分配學位」階段前推出入學獎學金及助學金，稱各幼稚園生凡在成績或品行方面獲幼稚園校長推薦，或證明經濟困難的學生，於自行階段報讀該校可獲一萬元獎學金或助學金。