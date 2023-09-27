料灣區DSE生人數增 香港珠海學院改收生策略

自資院校取錄內地和台澳生有上限規定。以香港珠海學院為例，教育局和國家教育部批准，每年取錄不多於上一學年總學生10%的內地、台澳生。翻查資料，截至去年底，香港珠海學院上學年相關佔比為21.3%，超出上限。另外，本港3間自資大學「10%限額」早前獲提升至20%。

限取錄10%內地生台澳生

校長料放寬大勢所趨

香港珠海學院校長陳致相信放寬「10%限額」是大勢所趨，校方正與相關部門討論，稱對方很靈活，相信會適時調整，「若（DSE生）愈來愈少，如不排除10%這嚴格限制，不招生或招得很少是嚴重浪費教育資源，香港包括私校的教育資源都豐厚、很好」。

根據政府公布的《成為私立大學的路線圖》，院校至少3範疇須獲學科範圍評審資格（PAA），申請前連續兩年本科學生人數達1500等。陳致估計，未來兩年接近達標，有信心升格為大學，「只是早一年晚一年、早兩年晚兩年的問題」。

新聞系收生改善 今年20新生

此外，曾是該校熱門課程的新聞及傳播（榮譽）文學士，近年屢傳收生欠佳。陳致說，該科去年只取錄兩三名新生，今年已改善，招收約20名本地和內地新生。被問會否因應收生和新聞行業前景不理想改組該科，他說該科將來確實「有一些變化」，又稱將有新學科和新設置，尚待審批。他續稱，校方亦有意吸引本地生入讀，正增加新學科，相信犯罪學及刑事司法（榮譽）文學士課程能吸引本地生。

珠海學院去年底獲准改名為「香港珠海學院」。陳致昨亦介紹新校徽，稱蘊含校方對「輝煌再現的熱切期待和對學院破浪前行的堅定信念」。