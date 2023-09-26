家長嘆根德園停辦 不質疑決定

李太兩名子女分別在根德園讀K2及K3。她稱長女相對文靜、孻仔較活躍，但教師均能因材施教，「小朋友讀得又叻又開心」，會安排子女讀至畢業。李太對停辦決定感到可惜，但不會質疑校方決定，形容學校已考慮周詳，「（停辦方案）不會影響到小朋友，可等到畢業後才告知（子女）」。

稱普遍冀子女讀至畢業

K3家長黎女士亦稱幼稚園注重品德教育，兒子過去兩年已學懂不少規矩，不過仍維持幼童天性，「（兒子）本身都幾『紮紮跳』，返咗學之後都好活潑，但出到去人哋會覺得呢個小朋友見得吓人，好有禮貌」。她不會安排兒子轉校，又謂不少家長均不願學校停辦，慨嘆兒子「日後也無法回校探望教師」。「末代K1」家長梁太亦稱，家長普遍傾向讓子女讀至畢業，有信心學校不會提早結束營運。

創辦人兼校監黃慧嫻早前表示，該校目標客群的年輕家庭「移民成風」，加上香港出生率跌至歷史新低，下學年起不再招收K1新生，仍接受其他級別插班生。校方亦開出續辦條件，2024年5月31日、2025年5月30日分別最少要400人、200人確認新學年入讀，否則將提早停辦。