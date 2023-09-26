城大獸醫首屆畢業生料下月可註冊 獲英國澳紐認證 未能「無縫」因需教完交資料

11名應屆畢業生讀畢6年課程，大部分已獲聘到獸醫診所、社福機構或屠房等工作，不過他們現時未屬註冊獸醫。應屆畢業生何亦曦表示，校方早在他們畢業前告知需時處理註冊事宜，屬意料之內，未影響職業規劃。她將到獸醫診所工作，負責照顧貓狗等寵物，亦希望到漁場負責診治魚類等水生動物。

城大動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs昨表示，獸醫學學士課程最新取得英國皇家獸醫學院及澳新獸醫管理局理事會認證，是亞洲區內唯一獲此雙重認證的課程，校方亦已將課程文件及資料提交至香港獸醫管理局，申請將課程納入註冊資格，形容當局已從速處理，「相信我們的畢業生能在10月底完成註冊」。

教資會將增五成撥款

至於為何未能「無縫交接」，城大校董會主席黃嘉純解釋，此前並無本地課程得到獸醫管理局認證，當局需時參照外國課程再審批。Vanessa Barrs補充，校方只能在課程完結後才能向獸醫管理局提交文件及資料，強調已盡早申請，「務求在最短時間內獲批」，又透露計劃未來5年內爭取獲得美國方面的認證。

大學教育資助委員會歡迎城大獸醫學學士獲兩大國際獸醫教育機構認證，而按2022至25年3年期規劃工作所接納安排，隨着獸醫學學士課程獲得兩個國際機構的認證，教資會將增加對獸醫學學士課程撥款約五成。

現時城大獸醫學學士課程每年公帑資助收生學額為30名本地學生，另設6個國際生學額。城大透露，學院正計劃為註冊獸醫提供專科深造課程，爭取近年內推出。