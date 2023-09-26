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教育
2023年9月26日星期二
星笈中文 第103期
城大獸醫首屆畢業生料下月可註冊 獲英國澳紐認證 未能「無縫」因需教完交資料
家長嘆根德園停辦 不質疑決定
中大醫科港大牙科納直接錄取計劃
閱讀篇章：「孝子」新解
〈孩子〉——梁實秋
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
閱讀篇章．有人說：「女子無才便是德。」
閱讀篇章．有人說：「女子無才便是德。」
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【明報專訊】題目：
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城大獸醫首屆畢業生料下月可註冊 獲英國澳紐認證 未能「無縫」因需教完交資料
家長嘆根德園停辦 不質疑決定
中大醫科港大牙科納直接錄取計劃
閱讀篇章：「孝子」新解
〈孩子〉——梁實秋
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
閱讀篇章．有人說：「女子無才便是德。」
城大獸醫首屆畢業生料下月可註冊 獲英國澳紐認證 未能「無縫」因需教完交資料
家長嘆根德園停辦 不質疑決定
中大醫科港大牙科納直接錄取計劃
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