報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年9月25日星期一
智學公民 第066期
東區救世軍兩小學將合併 新校長「當新校辦」不憂收生
調查：逾九成家長撐加強控煙
公民點對點：灣區數據跨境 爭取年內推出
公民點對點：數據過河 助建數據港
圖表開箱：訪港旅客人次
解讀關鍵詞：高速鐵路（High Speed Rail）
識讀媒體：Vision Pro
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：智能在線書包
趣學STEAM：感應書本助減重
新聞解碼：鯨蹤再現
偵探M.A.D.：不敢與新同學說話
焦點新聞
prev
next
【明報專訊】■佛山首間港澳子弟學校開學
上 / 下一篇新聞
東區救世軍兩小學將合併 新校長「當新校辦」不憂收生
調查：逾九成家長撐加強控煙
公民點對點：灣區數據跨境 爭取年內推出
公民點對點：數據過河 助建數據港
圖表開箱：訪港旅客人次
解讀關鍵詞：高速鐵路（High Speed Rail）
識讀媒體：Vision Pro
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：智能在線書包
趣學STEAM：感應書本助減重
新聞解碼：鯨蹤再現
偵探M.A.D.：不敢與新同學說話
東區救世軍兩小學將合併 新校長「當新校辦」不憂收生
調查：逾九成家長撐加強控煙
公民點對點：灣區數據跨境 爭取年內推出
公民點對點：數據過河 助建數據港
圖表開箱：訪港旅客人次
解讀關鍵詞：高速鐵路（High Speed Rail）
識讀媒體：Vision Pro
公民挑戰題
趣學STEAM：智能在線書包
趣學STEAM：感應書本助減重
新聞解碼：鯨蹤再現
偵探M.A.D.：不敢與新同學說話
prev
next