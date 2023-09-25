調查：逾九成家長撐加強控煙

家校會前主席：最理想2035年「無煙香港」

政府控煙諮詢提出多項措施，例如將煙草稅提升至零售價75%、禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙等。18區家長教師會聯會及湯修齊在上月14日至本月15日向全港學校發出家長問卷，獲2322名家長回覆，當中15%曾是煙民、4.9%現有吸煙。結果顯示，93.8%家長支持加強控煙措施，即使只計煙民，亦有53.1%支持收緊控煙政策。92.1%家長贊成實施「無煙世代」，即禁向某年份後出生者賣煙，當中約63.7%家長支持「無煙世代」政策，即終身禁止2009年後出生的市民購買煙草產品。

18區家長教師會聯會表示，所有控煙政策均獲大多數家長支持，建議政府及早落實諮詢文件內所有政策倡議，包括擴大禁煙區，特別是至兒童遊樂場、公園及學校附近範圍等，並禁止使用電子煙，減少青少年吸食電子煙的誘因。

港大醫學院早前提出「無煙香港」路線圖，促請政府明年開始討論立法於2030年全面禁煙。湯修齊說，最理想仍然是在2035年達至全面禁煙，現時吸煙率維持在9.8%，政府目標在2025年降至7.8%，惟只剩餘約一年半時間，達標「有一定挑戰」。他補充，政府應先爭取在2030年將吸煙率降至5%，再就全面禁煙推展相關立法工作，冀於5年後做到「無煙香港」。

不過湯修齊稱，即使吸煙率降至5%甚至更低水平，本港仍有數以十萬計煙民，屆時政府須「用盡所有方法」助煙民戒煙，並訂立足夠的法例，如劃線禁止2009年後出生的市民購買煙草產品等，讓香港逐步走向「煙草終局」。