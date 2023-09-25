東區救世軍兩小學將合併 新校長「當新校辦」不憂收生

明報記者 鄧佾文

入行逾30載、今年55歲的程志祥，曾任職於不同私立、直資和津貼小學，上學年在天水圍、設30班屬「大校」的中華基督教青年會小學做校長，他當時以身體狀况為由宣布離任，最終本學年轉到開辦19班的韋理學校，帶領團隊準備下學年起與中原學校合併。

入行30年 程志祥任韋理校長

程志祥自言由千禧年代首次「殺校潮」起，一直見證學界風浪，盼退休前接受較大的挑戰，「教了幾十年書，大家數到我還有多少年就退休啦，說真的我什麼都試勻了，當我將這間（韋理）學校辦番上來時，我就退休了」。他透露，原擬加入救世軍規模更細的中原學校做校長，也再有直資學校向他招手，並想過轉到內地港人子弟學校。

現時正值2024年小一「自行分配學位」申請階段，韋理學校正接受報名。被問會否擔心東區學生人口跌幅較大，難推動收生工作，他稱原任的校網也有學生減少和縮班情况，但一直不是他憂慮的事，「只要你有優質的教育，大家會懂選（校），自自然然用腳投票，哪怕你（校網）由2000個學生縮至只剩1800人，其實仍有1800個人啊」。

稱兩校持續交流 迎亞運辦環校跑

下學年兩校合併在即，程志祥說韋理學校與中原學校學生會持續有交流。他舉例，上周五韋理學校趁杭州亞運開幕前夕，校方盼讓學生感受亞運氣氛，且投入觀看各賽事，遂舉辦環校跑活動，又讓學生體驗滑板新興運動，當中邀請了中原學校部分級別學生到校一起參與。

否認合併分薄資源 正策劃新猷

問到兩校合併後會否分薄原有學生所獲資源，他否認，並介紹韋理學校正推動的新猷不少，校內亦正改裝多個課室，增設「世界語言學習中心」，讓學生學各地語言；另一房間會改作STEM（科學、科技、工程、數學）教學用途，盼訓練學生解難能力，教曉他們發問，鼓勵學生發揮創意。他指學校不推崇賞罰制，不會只限成績好的學生才能入活動室玩，歡迎任何學生參與，「日後資源會更豐富，無論資金、人手」。

談到移民潮對學界的影響，程志祥相信仍有家庭會移民，但估計大部分欲移民的港人已離開；又指過去兩年的移民潮加劇教師流失，該校上學年約數名教師移民或轉校，現已填補空缺，校方正增聘外籍英語教師。他形容希望當一間「新學校」營辦，「現在做教育，很多時候是『飛紙仔』過來，一張紙仔掉過來，就要做，你如何迎合呢？我想教師有空間做，而非扯得太行，但又不是什麼都不做。」

教育局回覆本報，已接獲辦學團體提交有關其兩所位於港島東區屬校合併事宜的方案，並已提醒辦學團體及有關學校，就合併事宜適時向持份者發放相關資訊及提供適切支援；本局會與相關辦團及學校保持溝通，有需要時提供協助。