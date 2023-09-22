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教育

玫瑰崗關注組發起 千人聯署促停殺校 斥辦團未諮詢師生家長

【明報專訊】香港道爾頓學校下學年接辦同屬私校的玫瑰崗幼稚園及小學，津校玫瑰崗中學2025/26學年結束後停辦。「玫瑰崗學校關注組」發起聯署，並向辦學團體道明會發公開信，要求煞停「殺校計劃」，闡述決定結束學校過程的來龍去脈，並展開「公開廣泛而且不帶前設」的諮詢。截至昨晚近10時半有947人聯署。

玫瑰崗中學上周五（15日）停辦消息公布後，爭議持續。聯署公開信提到，校友等懷着沉重及憤怒心情，透過媒體得知中學停辦，有學生、家長、教師及校友都感極大不尊重，「一紙冷冰冰的聲明，就結束了我們學校幾十年來的使命，摧毁了一所充滿歷史和情誼的學校，同時毁掉了我們對母校的盼望」。

公開信表示，從玫瑰崗中學校長的公開聲明中了解到，縱然區內學校面臨學生減少壓力，但學校學生人數仍維持一定規模，近年學校不但增加了許多新設施，政府資助亦得到充分利用，沒有迹象表明玫瑰崗學校陷入財務困境。

公開信促回應停辦理據

信中批評辦學團體事前未有就結束學校營運公開諮詢，令校長、教師、學生及家長被蒙在鼓裏。他們促辦團回應3條問題，包括在什麼理據下單方面做結束學校決定；學校未有收生困難，執意結束學校理據何在；何時開始接洽道爾頓基金會。

辦學團體至截稿前無回覆。辦團早前稱，協作建基於雙方均希望解決當前挑戰，玫瑰崗是整體收生下滑和學校經營環境及長遠方向的問題，而道爾頓是現時校址不足以擴展的問題。道爾頓將為使用校舍提供補貼，支持道明會修士和宗教工作，強調安排絕對沒有商業考慮。

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